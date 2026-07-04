Informations pratiques

Chartres

Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Viens découvrir l’univers du codage et de la programmation en créant ton premier jeu vidéo sur le logiciel Scratch !

À partir de 8 ans accompagné d’un adulte à partir de 11 ans seul. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Come discover the world of coding and programming by creating your first video game using Scratch!

L’événement Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES