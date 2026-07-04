Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch Chartres
jeudi 20 août 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Viens découvrir l’univers du codage et de la programmation en créant ton premier jeu vidéo sur le logiciel Scratch !
À partir de 8 ans accompagné d’un adulte à partir de 11 ans seul. Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Come discover the world of coding and programming by creating your first video game using Scratch!
L’événement Les ateliers de la médiatech Code ton premier jeu vidéo avec Scratch Chartres a été mis à jour le 2026-07-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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