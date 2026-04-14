Atelier « L’art de la tisane », Jardin pour la Liberté, Meisenthal

Atelier « L’art de la tisane » Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin pour la Liberté Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Atelier « L’art de la tisane »

Dimanche 7 juin de 14h à 17h (en continu).

Jean-Claude, paysan-herboriste, vous initiera à l’art d’assembler plantes sèches et fraîches pour confectionner de délicieuses tisanes.

Accès libre, sans réservation.

Jardin pour la Liberté 1 place Robert Schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 0387969151 https://site-verrier-meisenthal.fr/ Situé au cœur du Site Verrier de Meisenthal, le Jardin pour la Liberté a été aménagé à l’occasion des récents travaux de modernisation du site. Îlot zen de verdure au cœur d’un lieu industriel, il est dédié à l’engagement politique et citoyen de deux acteurs majeurs de l’histoire de la verrerie : Emile Gallé, décorateur fondateur de l’Ecole de Nancy, fleuron de l’Art Nouveau en France, et Antoine Maas, qui rachète la verrerie en 1936 et la dirige jusqu’au début des années 1960. En hommage à l’engagement humaniste et socialiste d’Emile Gallé, les chardons, myosotis, callicarpa, fougères, digitalis et autres fleurs plantées dans le jardin sont directement inspirées des vases qu’il conçut à Meisenthal. Les pins rappellent quant à eux les forêts alentours, où Antoine Maas cacha les prisonniers de guerre français qu’il aida à fuir l’Allemagne national-socialiste entre 1941 et 1945. Accès libre, parking à proximité

Atelier « L’art de la tisane »

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