Atelier « Le grand quiz jeunesse : logement, budget et réseaux sociaux », Résidence Habitat Jeunes, Onet-le-Château

Atelier « Le grand quiz jeunesse : logement, budget et réseaux sociaux » Jeudi 4 juin, 19h30 Résidence Habitat Jeunes Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Résidence Habitat Jeunes 26 boulevard des Capucines, Onet le Château Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie

Viens tester tes connaissances et apprendre de nouvelles choses en mode jeu !