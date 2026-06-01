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Atelier « Le grand quiz jeunesse : logement, budget et réseaux sociaux », Résidence Habitat Jeunes, Onet-le-Château

Atelier « Le grand quiz jeunesse : logement, budget et réseaux sociaux », Résidence Habitat Jeunes, Onet-le-Château

Atelier « Le grand quiz jeunesse : logement, budget et réseaux sociaux », Résidence Habitat Jeunes, Onet-le-Château jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Résidence Habitat Jeunes

Adresse : 26 boulevard des Capucines, Onet le Château

Ville : 12850 Onet-le-Château

Département : Aveyron

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Atelier « Le grand quiz jeunesse : logement, budget et réseaux sociaux » Jeudi 4 juin, 19h30 Résidence Habitat Jeunes Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00

Résidence Habitat Jeunes 26 boulevard des Capucines, Onet le Château Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie
Viens tester tes connaissances et apprendre de nouvelles choses en mode jeu !

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