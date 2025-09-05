Conte théâtre Augustin, Pirate des Indes Onet-le-Château

Conte théâtre Augustin, Pirate des Indes Onet-le-Château mercredi 10 juin 2026.

Conte théâtre Augustin, Pirate des Indes

25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Mercredi 10 juin | 15h00 | Théâtre La Baleine

En famille, dès 3 ans.

Durée 55 min.

Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, un voyage olfactif, interactif, plein d’invention et de bonne humeur !

Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient capitaine d’un bateau pirate, sa passion les épices.

Pour débusquer le trésor du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants du public) vont traverser l’Océan indien à dos de baleine à bosse, s’amuser avec des orang-outans, échapper aux tigres….

Et puis il y a une princesse, un perroquet, un tireur d’élite et des chansons de marin.

Le pirate, à différents moments du spectacle, fera même sentir de la muscade, de la girofle et de la cannelle, grâce à des drapeaux de senteurs parfumés aux huiles essentielles.

La Médiathèque Paul Géraldini s’associe à cette programmation dans le cadre des Rendez-vous Conte.

Tarif Plein tarif 20€ / réduit 17 € / Abonnement (3 spectacles et +) 16€ / Carte culture 15€ / Étudiant et moins de 18 ans 10€ / Moins de 12 ans 6€ .

25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

Wednesday June 10 | 15h00 | Théâtre La Baleine

Family, from 3 years old.

Running time 55 min.

A true pirate tale on the road to India, an olfactory, interactive voyage full of invention and good humor!

German :

Mittwoch, 10. Juni | 15:00 | Theater La Baleine

Für die ganze Familie, ab 3 Jahren.

Dauer 55 min.

Ein echtes Piratenmärchen auf dem Weg nach Indien, eine olfaktorische, interaktive Reise voller Erfindungen und guter Laune!

Italiano :

Mercoledì 10 giugno | 15:00 | Théâtre La Baleine

Per tutta la famiglia, a partire dai 3 anni.

Durata 55 minuti.

Una storia vera di pirati in viaggio verso l’India, un viaggio olfattivo e interattivo pieno di invenzioni e di buon umore!

Espanol :

Miércoles 10 de junio | 15:00 | Théâtre La Baleine

Para toda la familia, a partir de 3 años.

Duración 55 min.

Una historia real de piratas camino de la India, un viaje olfativo interactivo lleno de inventiva y buen humor

L’événement Conte théâtre Augustin, Pirate des Indes Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)