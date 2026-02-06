Festival Deuxième Acte Une semaine, pas plus Onet-le-Château
Samedi 2026-05-30
Samedi 30 mai 2026 à 20h30, venez assister au dernier spectacle du festival 2ème acte, Une semaine, pas plus , une comédie drôlissime !
De Clément MICHEL Compagnie ‘’ La Divine Comédie ’’ (78)
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant de perdre sa mère, va venir s’installer quelque temps chez eux.
Il veut en réalité la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple…
Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera une semaine… pas plus !
Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, véritables chaises musicales avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens.
25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu
English :
Saturday, May 30, 2026 at 8:30 p.m., come and see the last show of the 2nd Act Festival, Une semaine, pas plus , a hilarious comedy!
