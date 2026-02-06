Festival Deuxième Acte Les Silences Onet-le-Château
Festival Deuxième Acte Les Silences Onet-le-Château vendredi 29 mai 2026.
Festival Deuxième Acte Les Silences
25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron
Tarif : – – EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 mai 2026 à 20h30, venez assister au deuxième spectacle du festival, pour une comédie conflictuelle, Les Silences !
De Louise CARON Compagnie ‘’ Cie Accordage ’’ (30)
Les Silences, c’est l’histoire de Léa et de sa mère Éléonore. Léa vit à Paris, elle est avocate, Éléonore vit en Lozère, elle est meunière.
Elles sont en froid depuis des années mais un jour Léa demande à sa mère de venir la voir en urgence à Paris…
Pourquoi ces deux femmes ont elles mis cette distance entre elles ?
Pourquoi cette soudaine urgence ? La parole pourra-t-elle se libérer ?
Comment va se dérouler cette rencontre…? 9 .
25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Friday, May 29, 2026 at 8:30 p.m., join us for the second show of the festival, a confrontational comedy, Les Silences !
L’événement Festival Deuxième Acte Les Silences Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)