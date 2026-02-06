À vous de jouer à la Médiathèque Les fleurs Onet-le-Château

À vous de jouer à la Médiathèque Les fleurs

La ludothèque d’Onet-le-Château vient poser ses males de jeux à la Médiathèque. Jeux d’ambiance, jeux de mémoire, jeux de plateau, jeux de dés ou bien de connaissances…

Ces mercredis jeux vous proposent de découvrir ou redécouvrir des jeux sélectionnés par la ludothécaire autour d’une thématique définie. Le thème de ce mercredi sera les fleurs (classiques, coopératifs, éducatifs, mémoire, observation, motricité,…).

Tout public gratuit sans inscription .

Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 22 90

English :

Onet-le-Château’s toy library brings its games to the Médiathèque. Mood games, memory games, board games, dice games or knowledge games?

