Festival Deuxième Acte, Scène 8 Onet-le-Château

Le festival ‘’ Deuxième Acte ’’ est un moment privilégié pour se réunir, partager et célébrer l’art du théâtre.

Du 28 au 30 mai au théâtre de La Baleine.

En ce mois de mai, ce festival est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du spectacle vivant où les histoires vous transportent ailleurs, où les personnages prennent vie et les mots deviennent des émotions…

Trois prix sont attribués

Les ‘’ Prix de la Ville ’’ et ‘’ Prix du Département ’’ sont octroyés par deux jurys bien distincts, expérimentés, justes et équitables.

Et enfin, le très attendu Prix du Public c’est à vous de l’attribuer ! Un choix qui s’annonce cornélien…

Programmation et ouverture billetterie début décembre 2025. .

25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

English :

The festival ?? Deuxième Acte? is a unique opportunity to meet, share and celebrate the art of theater.

May 28-30 at Théâtre de La Baleine.

German :

Das Festival ? Deuxième Acte?? ist ein besonderer Moment, um zusammenzukommen, sich auszutauschen und die Kunst des Theaters zu feiern.

Vom 28. bis 30. Mai im Theater La Baleine.

Italiano :

Il ? Deuxième Acte? è un’occasione unica per riunirsi, condividere e celebrare l’arte del teatro.

Dal 28 al 30 maggio al Théâtre de La Baleine.

Espanol :

El ? Deuxième Acte? es una ocasión única para reunirse, compartir y celebrar el arte del teatro.

Del 28 al 30 de mayo en el Théâtre de La Baleine.

