Concert Tristan

25 Place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Festival de Théâtre Deuxième Acte qui se déroulera, du 28 au 30 mai, se clôturera avec le concert de TRISTAN.

Il montera sur la scène du Krill à l’issue des remises de prix.

Accompagné de sa guitare et de son looper, Tristan revisite les grands noms de la chanson française et anglaise. De Jean-Jacques

Goldman à Gérald De Palmas, en passant par Blink-182 et Ed Sheeran, ce caméléon sème la bonne humeur et l’énergie pour le

plus grand plaisir du public.

Dans le cadre du festival Théâtre Amateur, le concert débutera à la fin de la pièce de théâtre.

Entrée gratuite .

25 Place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Deuxième Acte theater festival, which runs from May 28 to 30, closes with a concert by TRISTAN.

L’événement Concert Tristan Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)