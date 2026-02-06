Concert Tristan Onet-le-Château
25 Place des Artistes Onet-le-Château Aveyron
Le Festival de Théâtre Deuxième Acte qui se déroulera, du 28 au 30 mai, se clôturera avec le concert de TRISTAN.
Il montera sur la scène du Krill à l’issue des remises de prix.
Accompagné de sa guitare et de son looper, Tristan revisite les grands noms de la chanson française et anglaise. De Jean-Jacques
Goldman à Gérald De Palmas, en passant par Blink-182 et Ed Sheeran, ce caméléon sème la bonne humeur et l’énergie pour le
plus grand plaisir du public.
Dans le cadre du festival Théâtre Amateur, le concert débutera à la fin de la pièce de théâtre.
Entrée gratuite .
25 Place des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr
English :
The Deuxième Acte theater festival, which runs from May 28 to 30, closes with a concert by TRISTAN.
