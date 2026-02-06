Festival Deuxième Acte Sarah Bernhard, la divine Onet-le-Château
Festival Deuxième Acte Sarah Bernhard, la divine Onet-le-Château jeudi 28 mai 2026.
Festival Deuxième Acte Sarah Bernhard, la divine
25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron
Tarif : 6 – 6 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-05-28
Jeudi 28 mai 2026 à 20h30, venez assister au lancement du Festival 2ème Acte avec sa première comédie Sarah Bernhard, La Divine !
De John MURRELL Adaptation de Eric-Emmanuel SCHMITT Compagnie ‘’ Le Poustou ’’ (83)
C’est à Belle Île en Mer que Sarah Bernhardt, surnommée ‘’La Divine Scandaleuse’’ plonge dans les dédales d’un passé glorieux, fait de souvenirs et de règlements de compte. Elle s’obstine à rester le monstre sacré international qu’elle a été pendant sa carrière demandant à Pitou, son fidèle serviteur d’interpréter les différents personnages qui ont marqué sa vie. .
25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu
English :
Thursday, May 28, 2026 at 8:30 p.m., join us for the launch of the 2nd Act Festival with its first Sarah Bernhard comedy, La Divine!
