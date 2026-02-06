Festival Deuxième Acte Sarah Bernhard, la divine

25 place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : 6 – 6 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Jeudi 28 mai 2026 à 20h30, venez assister au lancement du Festival 2ème Acte avec sa première comédie Sarah Bernhard, La Divine !

De John MURRELL Adaptation de Eric-Emmanuel SCHMITT Compagnie ‘’ Le Poustou ’’ (83)

C’est à Belle Île en Mer que Sarah Bernhardt, surnommée ‘’La Divine Scandaleuse’’ plonge dans les dédales d’un passé glorieux, fait de souvenirs et de règlements de compte. Elle s’obstine à rester le monstre sacré international qu’elle a été pendant sa carrière demandant à Pitou, son fidèle serviteur d’interpréter les différents personnages qui ont marqué sa vie. .

25 place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 reservation@la-baleine.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday, May 28, 2026 at 8:30 p.m., join us for the launch of the 2nd Act Festival with its first Sarah Bernhard comedy, La Divine!

L’événement Festival Deuxième Acte Sarah Bernhard, la divine Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)