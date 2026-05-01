Onet-le-Château

Symbiose entre un Chef de Chœur et ses Choristes

Eglise Joseph l’Artisan Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Célébrer la musique classique traditionnelle mais aussi une musique classique contemporaine et moderne

Symbiose entre un Chef de Chœur et ses Choristes,



Un chef de chœur Pierre Laurent.

Deux chorales ( 50 choristes ) Ensemble Vocal des Quatre Saisons d’Onet-le-Château et YaQua Chanter de Centrès.

Une pianiste Florence Aribaut ( professeur au conservatoire de l’Aveyron ).



Notre chef de chœur, grand amoureux de musique classique, ayant une confiance

aveugle en ses choristes a réuni tous les ingrédients pour réaliser un de ses rêves.

Diriger une grande chorale lors d’un concert et transmettre cet amour de la musique au plus grand nombre d’entre nous.

Tout ce petit monde a travaillé d’arrache pied afin d’être à la hauteur pour vous offrir, partager avec vous le célèbre, le majestueux Te Deum de Joseph Haydn.



Ce concert se divise en trois parties.

Chaque chorale interprètera des œuvres de son répertoire, et des chants communs, dont le Te Deum , qui nécessitent puissance, complicité et harmonie. .

Eglise Joseph l’Artisan Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 26 30 45 77 ensemblevocal12@gmail.com

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English :

Celebrating traditional classical music as well as contemporary and modern classical music

L’événement Symbiose entre un Chef de Chœur et ses Choristes Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)