Soirée Symphonique Théâtre de la Baleine Onet-le-Château

Onet-le-Château

Soirée Symphonique

Théâtre de la Baleine 25 Place des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Sur réservation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les soirées symphoniques s’inscrivent parmi les grands rendez-vous du Conservatoire.

Sur scène l’orchestre symphonique du Conservatoire composé de plus de 40 élèves musiciens présentent un programme composé d’œuvres classiques, contemporaines et de musiques de film.

Pour rendre cette édition 2026 encore plus exceptionnelle, l’Orchestre jouera avec un quartet de Jazz une œuvre musicale originale, signée Nicolas Dru, spécialement composée pour le Conservatoire de l’Aveyron. .

Théâtre de la Baleine 25 Place des Artistes Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 44 pole.centre@crd-aveyron.fr

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English :

Symphonic evenings are one of the Conservatoire?s major events.

L’événement Soirée Symphonique Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)