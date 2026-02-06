Concert de fin de saison au Krill Onet-le-Château

Concert de fin de saison au Krill

Venez fêter avec nous la clôture de saison en musique, au café culturel le Krill sur la Place des Artistes devant le Théâtre La Baleine.

AALMA DILI

De longues cavalcades allant du sud du Colorado jusqu’au nord de la Serbie, en passant par la Grèce ou l’Italie, ce groupe atypique formé en 2011 dans la banlieue parisienne sait mélanger les styles avec finesse et panache. Mené par EMILIO CASTIELLO (mandoline/violon/chant lead), secondé par CLEMENT OURY (violon/choeur), renforcé par GABRIEL SEYER (contrebasse) et LAUTARO MARULANDA (guitare), c’est bien la puissance des cordes que l’on retrouve chez Aalma Dili.

Plus de 800 concerts en France et en Europe, des collaborations avec SOVIET SUPREM, LA CARAVAN PASSE, JOHNNY MONTREUIL, et plus récemment avec BARBARA PRAVI dans un programme autour des musiques de Dalida.

English :

Join us for a musical closing of the season, at the café culturel le Krill on the Place des Artistes in front of Théâtre La Baleine.

