Spectacle Humour Thomas Marty Onet-le-Château

Mardi 2 juin | 20h30 | Athyrium

Humour.

Tout public.

Durée 1h20.

Après le succès de son premier spectacle, Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.

Thomas Marty est un humoriste français reconnu pour son style unique qui mêle observations du quotidien et anecdotes personnelles.

Ses spectacles, très populaires, séduisent un large public grâce à une écriture fine et un sens de la mise en scène qui garantissent des rires du début à la fin. Thomas sait captiver son audience avec un regard à la fois incisif et bienveillant sur notre société moderne, abordant des thématiques universelles auxquelles tout le monde peut s’identifier.

Sa présence scénique énergique et son talent pour l’improvisation font de chaque représentation une expérience unique pour les spectateurs.

Tarif Plein tarif 30€ / Abo, Carte culture et réduit 25€

Tarif étudiant et -18 ans 20€ 20 .

34 Boulevard des Capucines Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00

English :

Tuesday June 2 | 8:30 pm | Athyrium

Humour.

All audiences.

Duration 1h20.

After the success of his first show, Thomas Marty returns to the stage to tell us about his new adventures.

German :

Dienstag, 2. Juni | 20:30 | Athyrium

Humor.

Für alle Altersgruppen.

Dauer 1 Stunde 20 Minuten.

Nach dem Erfolg seiner ersten Show kehrt Thomas Marty auf die Bühne zurück, um uns von seinen neuen Abenteuern zu erzählen.

Italiano :

Martedì 2 giugno | 20.30 | Athyrium

Umorismo.

Per tutti i pubblici.

Durata 1h20.

Dopo il successo del suo primo spettacolo, Thomas Marty torna sul palco per raccontarci le sue nuove avventure.

Espanol :

Martes 2 de junio | 20.30 h | Athyrium

Humor.

Todos los públicos.

Duración 1h20.

Tras el éxito de su primer espectáculo, Thomas Marty vuelve a los escenarios para contarnos sus nuevas aventuras.

