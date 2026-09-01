Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon
samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine)
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le kayak (ou Qajaq ) avait traditionnellement un rôle central pour les Inuit. Ce bateau était cher aux yeux de Paul-Émile Victor, qui a publié des croquis très précis du kayak groenlandais ainsi que des techniques qui lui sont liées.
Après un court passage près du kayak exposé dans le musée, apprenez vous aussi à réaliser un dessin d’observation sur le motif du kayak et contribuez à transmettre ce savoir-faire ancestral.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte. Dans la limite des places disponibles
Des coloriages sont également à disposition des plus petits (en autonomie et en continu jusqu’à 17h30). .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine)
L’événement Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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