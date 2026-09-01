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AGENDA · Prémanon

Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine) Espace des Mondes Polaires Prémanon

samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine)

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le kayak (ou Qajaq ) avait traditionnellement un rôle central pour les Inuit. Ce bateau était cher aux yeux de Paul-Émile Victor, qui a publié des croquis très précis du kayak groenlandais ainsi que des techniques qui lui sont liées.
Après un court passage près du kayak exposé dans le musée, apprenez vous aussi à réaliser un dessin d’observation sur le motif du kayak et contribuez à transmettre ce savoir-faire ancestral.
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte. Dans la limite des places disponibles
Des coloriages sont également à disposition des plus petits (en autonomie et en continu jusqu’à 17h30).   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine)

L’événement Atelier Le kayak du point de vue d’un éthnologue (Journées Européennes du Patrimoine) Prémanon a été mis à jour le 2026-08-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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