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AGENDA · Prémanon

Visite commentée Espace des Mondes Polaires Prémanon

mercredi 16 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Prémanon

Visite commentée

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-10-07 15:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28

Chaque mercredi à 14h30, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée, en compagnie d’une médiatrice culturelle, et découvrez ses trésors !

Sans réservation préalable, départ assuré à partir de 5 participants (hors enfants de moins de 6 ans), dans la limite des places disponibles. Réservé aux individuels (nous dédions d’autres créneaux aux groupes).

Toutes les informations sur notre site.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Visite commentée

L’événement Visite commentée Prémanon a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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