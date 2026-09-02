Visite commentée Espace des Mondes Polaires Prémanon
mercredi 16 septembre 2026 · Espace des Mondes Polaires · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Visite commentée
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-10-07 15:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28
Chaque mercredi à 14h30, visitez l’exposition permanente du musée de manière privilégiée, en compagnie d’une médiatrice culturelle, et découvrez ses trésors !
Sans réservation préalable, départ assuré à partir de 5 participants (hors enfants de moins de 6 ans), dans la limite des places disponibles. Réservé aux individuels (nous dédions d’autres créneaux aux groupes).
Toutes les informations sur notre site. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Visite commentée
L’événement Visite commentée Prémanon a été mis à jour le 2026-09-10 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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