UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Prémanon

Concert-débat Le Souffle du Berger Eglise de Prémanon Prémanon

vendredi 11 septembre 2026 · Eglise de Prémanon · Prémanon

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Eglise de Prémanon
Adresse
95 Rue Abbé Barthelet
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Concert-débat Le Souffle du Berger

Eglise de Prémanon 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Le concert-débat Le Souffle du Berger porté dans le cadre de l’Année internationale du pastoralisme et placé sous le patronage de la ministre Annie Genevard, se déroule le vendredi 11 septembre à 19h30 à l’église de Prémanon.

Cet événement est organisé en lien avec le Commissariat du massif du Jura, le Parc naturel régional du Haut-Jura et l’Association des Bergers du Jura franco-suisse.   .

Eglise de Prémanon 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert-débat Le Souffle du Berger

L’événement Concert-débat Le Souffle du Berger Prémanon a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

À voir aussi à Prémanon (Jura)