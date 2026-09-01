Concert-débat Le Souffle du Berger Eglise de Prémanon Prémanon
vendredi 11 septembre 2026 · Eglise de Prémanon · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Concert-débat Le Souffle du Berger
Eglise de Prémanon 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le concert-débat Le Souffle du Berger porté dans le cadre de l’Année internationale du pastoralisme et placé sous le patronage de la ministre Annie Genevard, se déroule le vendredi 11 septembre à 19h30 à l’église de Prémanon.
Cet événement est organisé en lien avec le Commissariat du massif du Jura, le Parc naturel régional du Haut-Jura et l’Association des Bergers du Jura franco-suisse. .
Eglise de Prémanon 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert-débat Le Souffle du Berger
L’événement Concert-débat Le Souffle du Berger Prémanon a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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