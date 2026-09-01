Concert-débat Le Souffle du Berger Eglise de Prémanon Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Concert-débat Le Souffle du Berger

Eglise de Prémanon 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le concert-débat Le Souffle du Berger porté dans le cadre de l’Année internationale du pastoralisme et placé sous le patronage de la ministre Annie Genevard, se déroule le vendredi 11 septembre à 19h30 à l’église de Prémanon.

Cet événement est organisé en lien avec le Commissariat du massif du Jura, le Parc naturel régional du Haut-Jura et l’Association des Bergers du Jura franco-suisse. .

Eglise de Prémanon 95 Rue Abbé Barthelet Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert-débat Le Souffle du Berger

L’événement Concert-débat Le Souffle du Berger Prémanon a été mis à jour le 2026-08-25 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses