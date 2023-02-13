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Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon

Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Espace des Mondes Polaires
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Prémanon

Atelier Fresque du Climat

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29

Atelier changement climatique.
En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Toutes les informations sur https://www.espacedesmondespolaires.org/event/fresque-du-climat/2023-02-13/.   .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20  contact@espacedesmondespolaires.org

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English : Atelier Fresque du Climat

L’événement Atelier Fresque du Climat Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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