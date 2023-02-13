Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon
Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon samedi 18 juillet 2026.
Prémanon
Atelier Fresque du Climat
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-08-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29
Atelier changement climatique.
En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.
Toutes les informations sur https://www.espacedesmondespolaires.org/event/fresque-du-climat/2023-02-13/. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
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English : Atelier Fresque du Climat
L’événement Atelier Fresque du Climat Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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