Atelier Fresque du Climat Espace des Mondes Polaires Prémanon samedi 18 juillet 2026.

Prémanon

Atelier Fresque du Climat

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-08-01 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-29

Atelier changement climatique.

En 3 heures, l’atelier collaboratif la Fresque du Climat permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.

Toutes les informations sur https://www.espacedesmondespolaires.org/event/fresque-du-climat/2023-02-13/. .

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fresque du Climat

L’événement Atelier Fresque du Climat Prémanon a été mis à jour le 2026-06-19 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses