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AGENDA · Prémanon

Rencontres 2026 Salle polyvalente Prémanon

samedi 5 septembre 2026 · Salle polyvalente · Prémanon

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
146 Rue de la Croix de la Teppe
Ville
39220 Prémanon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Prémanon

Rencontres 2026

Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

L’association Généalogies et Histoires du Haut-Jura fête ses 20 ans   .

Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact.ca@g2hj.fr

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English : Rencontres 2026

L’événement Rencontres 2026 Prémanon a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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