Rencontres 2026 Salle polyvalente Prémanon

Informations pratiques

Prémanon

Rencontres 2026

Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

L’association Généalogies et Histoires du Haut-Jura fête ses 20 ans .

Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact.ca@g2hj.fr

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English : Rencontres 2026

L’événement Rencontres 2026 Prémanon a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses