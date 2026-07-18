AGENDA · Prémanon
Rencontres 2026 Salle polyvalente Prémanon
samedi 5 septembre 2026 · Salle polyvalente · Prémanon
Informations pratiques
Prémanon
Rencontres 2026
Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
L’association Généalogies et Histoires du Haut-Jura fête ses 20 ans .
Salle polyvalente 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact.ca@g2hj.fr
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English : Rencontres 2026
L’événement Rencontres 2026 Prémanon a été mis à jour le 2026-08-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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