Projection de films à propos de la pollution et du patrimoine groenlandais, Espace des Mondes polaires, Prémanon

Informations pratiques

Projection de films à propos de la pollution et du patrimoine groenlandais 19 et 20 septembre Espace des Mondes polaires Jura

Rendez-vous à l’auditorium.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez de courtes vidéos donnant envie de sauver le patrimoine polaire :

extrait d’interview de Paul-Émile Victor à propos de la pollution (2 min · 1975)

« Dans la peau d’un kayak » (4 min 54 · 2025)

« Sans dessus dessous » (5 min 04 · 2026 · anglais sous-titré en français).

Dès les années 70, notamment sur le plateau de l’émission « Pleine page», Paul-Émile Victor mettait en garde contre la pollution engendrée par nos sociétés modernes.

Depuis 2019 est mené « L’appel des pôles », en partenariat avec l’association le Cercle polaire. « Depuis vingt ans, les élèves de 3e du collège Saint-Louis à Saint-Nazaire apprennent la pratique du kayak de mer. Ils y découvrent la culture inuite par l’apprentissage de gestes traditionnels (esquimautage, maniement de la pagaie bois, manœuvres de sécurité). Polies par des siècles d’une pratique vitale, ces techniques portent l’empreinte des circonstances dans lesquelles les chasseurs évoluaient. Elles sont un conservatoire en acte de leur agilité, de leur relation au monde, de leur histoire », comme l’expliquent Nicolas Terré et Pierre-Dominique Jan dans « Apprentissage du risque en kayak de mer », publié aux éditions EP&S en 2019.

En 2025, les élèves ont créé un slam accompagné d’un clip vidéo rendant hommage aux Groenlandais et au kayak.

En 2026, c’est en étudiant le roman de Jules Verne « Sans dessus dessous », publié en 1889, qu’ils ont poursuivi l’action. Cette fiction rencontre étonnamment l’actualité, puisqu’elle décrit une vente fictive de territoires autour du pôle Nord, impliquant plusieurs États. Les élèves ont donc souhaité recueillir la parole des intéressés. Ils ont interviewé Tillie Martinussen, une femme politique groenlandaise qui s’est récemment fait connaitre pour avoir critiqué la campagne américaine visant à s’approprier le Groenland.

Pour en savoir plus : https://www.cahiers-pedagogiques.com/appel-des-poles-des-collegiens-apprentis-ethnologues/.

Espace des Mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org [{« link »: « https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/3T8Ts46yNMb7jCb?dir=/&editing=false&openfile=true »}, {« link »: « https://stocad.ac-nantes.fr/index.php/s/5Wa8ZBqp7yT2AHQ?dir=/&editing=false&openfile=true »}, {« link »: « https://www.cahiers-pedagogiques.com/appel-des-poles-des-collegiens-apprentis-ethnologues/ »}] L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Découvrez de courtes vidéos donnant envie de sauver le patrimoine polaire :

© collège Saint-Louis à Saint-Nazaire