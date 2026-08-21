Visites flash surprises à l’espace des Mondes polaires, Espace des Mondes polaires, Prémanon
samedi 19 septembre 2026 · Espace des Mondes polaires · Prémanon
Informations pratiques
Visites flash surprises à l’espace des Mondes polaires 19 et 20 septembre Espace des Mondes polaires Jura
Pour adultes et enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Embarquez pour une mini croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash thématiques inopinées (en fonction de l’affluence) autour de l’exposition permanente ou de l’exposition temporaire Passions polaires, quand les rêves mènent aux pôles, en compagnie d’une médiatrice culturelle.
Espace des Mondes polaires 146 rue Croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.
Embarquez pour une mini croisière à destination des mondes polaires lors de nos visites flash thématiques inopinées (en fonction de l’affluence) autour de l’exposition permanente ou de l’exposition…
© Stéphane et Elisabeth Godin
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