Atelier Le moyen âge vitrail Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles
lundi 10 août 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles
Informations pratiques
Charolles
Atelier Le moyen âge vitrail
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire
Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:30:00
fin : 2026-08-10 11:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Atelier pour les enfants visite ludique sur le thème du Moyen âge suivie d’un atelier découverte du vitrail. .
Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Le moyen âge vitrail
L’événement Atelier Le moyen âge vitrail Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Charolles (Saône-et-Loire)
- Le Grand Ciné Charolles 30 juillet 2026
- Atelier les animaux Pâte autodurcissante Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles 3 août 2026
- Atelier Musical Jeune Public SCÈNES D’ENFANTS Charolles 4 août 2026
- Concert CLARINETTISSIMO Charolles 4 août 2026
- Charolles Médiévales Charolles 8 août 2026