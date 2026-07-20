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Atelier les animaux Pâte autodurcissante Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

lundi 3 août 2026 · Musée du Prieuré Jean Laronze · Charolles

Atelier les animaux Pâte autodurcissante Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Musée du Prieuré Jean Laronze
Adresse
4 Rue du Prieuré
Ville
71120 Charolles
Département
Saône-et-Loire
Tarif
4.2 4.2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charolles

Atelier les animaux Pâte autodurcissante

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-03 11:30:00

Date(s) :
2026-08-03

Le musée propose un atelier sur le thème Les animaux suivi d’un atelier modelage en pâte autodurcissante.
?4/6 ans 10h30 (durée 1h)
?7/10 ans 14h30 (durée 1h30)
Prochain atelier => 10 août Le Moyen âge Atelier Vitrail   .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74 

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English : Atelier les animaux Pâte autodurcissante

L’événement Atelier les animaux Pâte autodurcissante Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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