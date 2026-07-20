Atelier les animaux Pâte autodurcissante Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Informations pratiques

Charolles

Atelier les animaux Pâte autodurcissante

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : 4.2 – 4.2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 10:30:00

fin : 2026-08-03 11:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Le musée propose un atelier sur le thème Les animaux suivi d’un atelier modelage en pâte autodurcissante.

?4/6 ans 10h30 (durée 1h)

?7/10 ans 14h30 (durée 1h30)

Prochain atelier => 10 août Le Moyen âge Atelier Vitrail .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 24 24 74

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English : Atelier les animaux Pâte autodurcissante

L’événement Atelier les animaux Pâte autodurcissante Charolles a été mis à jour le 2026-07-20 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)