Atelier Le pain de Cyprien 27 juin Fillé
Atelier Le pain de Cyprien 27 juin Fillé samedi 27 juin 2026.
Fillé
Atelier Le pain de Cyprien 27 juin
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Les participants découvrent les ingrédients du pain, puis mettent la main à la pâte pour en fabriquer un.
Durant le temps de pousse et de cuisson, ils visitent le moulin Cyprien pour comprendre l’histoire du lieu, comment fonctionne un moulin et découvrir le chemin du grain à la farine. En fin d’atelier, chacun repart avec sa création gourmande !
Attention, le four à bois n’étant pas disponible, cuisson au four électrique ce jour-là.
6€ par participant 6 ans et + durée 1h30 à 2h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
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English :
Participants learn about the ingredients of bread, then get to work making their own.
L’événement Atelier Le pain de Cyprien 27 juin Fillé a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Vallée de la Sarthe
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