Festival d’arts de la rue l’île en été

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23

L’île en été est un festival d’arts de la rue, ouvert à tous et gratuit.

Chaque dimanche de juillet et août à 16h, nous vous donnons rendez-vous au théâtre de verdure ou dans un recoin paisible de l’île MoulinSart pour partager un moment de douceur, de rire, de magie, un air de musique ou un pas de danse.

Cirque, chanson, théâtre burlesque, magie, …. vous sont proposés à l’ombre des chênes centenaires ou au doux son de la rivière. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’île en été is a free street arts festival open to all.

L’événement Festival d’arts de la rue l’île en été Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe