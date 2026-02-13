Atelier Les pâtisseries de Cyprien 3-6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Chacun repart avec sa création gourmande !

Les enfants visitent le moulin Cyprien pour comprendre l’histoire du lieu, comment fonctionne un moulin et comment on produisait de la farine autrefois, puis ils mettent la main à la pâte pour incorporer méticuleusement chaque ingrédient et fabriquer leur propre petit gâteau.

8€ par participant 3 à 6 ans durée 1h30 à 2h .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Everyone leaves with their own gourmet creation!

L’événement Atelier Les pâtisseries de Cyprien 3-6 ans Fillé a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée de la Sarthe