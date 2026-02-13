Atelier Les pâtisseries de Cyprien 3-6 ans Fillé
Atelier Les pâtisseries de Cyprien 3-6 ans
Rue du Canal Fillé Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
2026-06-24
Chacun repart avec sa création gourmande !
Les enfants visitent le moulin Cyprien pour comprendre l’histoire du lieu, comment fonctionne un moulin et comment on produisait de la farine autrefois, puis ils mettent la main à la pâte pour incorporer méticuleusement chaque ingrédient et fabriquer leur propre petit gâteau.
8€ par participant 3 à 6 ans durée 1h30 à 2h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
English :
Everyone leaves with their own gourmet creation!
