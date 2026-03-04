ATELIER LECTURE POUR LES MINIS à la Geolibri Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux

ATELIER LECTURE POUR LES MINIS à la Geolibri Darwin Samedi 14 mars, 10h00 Darwin Éco-système Gironde

L’inscription est gratuite et se fait par mail.

Avec l’arrivée du printemps, un évènement vient ravir les petits !

Marianne animera l’atelier lecture « Les héroïnes en action ».

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Avis aux minis géolecteur·rices : c’est le retour des ateliers lecture ! atelier lecture

