Atelier lectures-dessin d’objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2026-03-25 16:00:00
2026-03-25

Viens découvrir l’univers de différents auteurs et autrices jeunesse et essaie à ton tour de créer un personnage à partir d’un objet.

Mercredi 25 mars à 16h. A partir de 6 ans. Sur inscription
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English : Object reading and drawing workshop

Come and discover the world of various children’s authors and try your hand at creating a character based on an object.

Wednesday 25 March at 4pm. Ages 6 and up. Registration required.

