Atelier lectures-dessin d’objet Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Atelier lectures-dessin d’objet

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 16:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Viens découvrir l’univers de différents auteurs et autrices jeunesse et essaie à ton tour de créer un personnage à partir d’un objet.



Mercredi 25 mars à 16h. A partir de 6 ans. Sur inscription

.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Object reading and drawing workshop

Come and discover the world of various children’s authors and try your hand at creating a character based on an object.



Wednesday 25 March at 4pm. Ages 6 and up. Registration required.

L’événement Atelier lectures-dessin d’objet Jarnac a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Cognac