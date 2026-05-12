Descartes

Atelier Les animaux dans l’art

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Les enfants de 3 à 6 ans vont explorer les trésors des grands musées nationaux grâce à Micro-Folie. Entre jeux d’observation sur tablettes et création manuelle, ils vont découvrir comment les peintres et sculpteurs ont transformé nos amis les bêtes en véritables stars de l’art.

Les enfants de 3 à 6 ans vont explorer les trésors des grands musées nationaux grâce à Micro-Folie. Entre jeux d’observation sur tablettes et création manuelle, ils vont découvrir comment les peintres et sculpteurs ont transformé nos amis les bêtes en véritables stars de l’art.

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette. Entièrement gratuite, la Micro-Folie de Descartes est ouverte à tous les publics familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc. Le Musée numérique est composé de milliers d’œuvres qui défilent sur un grand écran, la tablette devant le visiteur permettant de les découvrir en détails. Il est complété par un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

Children aged 3 to 6 can explore the treasures of France’s great museums with Micro-Folie. Between observation games on tablets and hands-on creation, they’ll discover how painters and sculptors have transformed our animal friends into veritable stars of art.

L’événement Atelier Les animaux dans l’art Descartes a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire