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AGENDA · Luçon

Atelier, Les animaux fabuleux de Marc Chagall La Distylerie Luçon

mercredi 21 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Distylerie
Adresse
4 rue Pierre Forget
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif

Luçon

Atelier, Les animaux fabuleux de Marc Chagall

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 11:15:00

Date(s) :
2026-10-21

Un atelier pour les petits artistes en herbe !
Entrez dans l’univers coloré et merveilleux de Marc Chagall ! Après la découverte de quelques-unes de ses œuvres, les enfants imaginent et créent leur propre animal fabuleux, entre couleurs éclatantes, formes étonnantes et décors poétiques.

Enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

A workshop for budding young artists!

L’événement Atelier, Les animaux fabuleux de Marc Chagall Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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