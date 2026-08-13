Atelier, Les animaux fabuleux de Marc Chagall La Distylerie Luçon
mercredi 21 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Atelier, Les animaux fabuleux de Marc Chagall
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21 11:15:00
Date(s) :
2026-10-21
Un atelier pour les petits artistes en herbe !
Entrez dans l’univers coloré et merveilleux de Marc Chagall ! Après la découverte de quelques-unes de ses œuvres, les enfants imaginent et créent leur propre animal fabuleux, entre couleurs éclatantes, formes étonnantes et décors poétiques.
Enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
A workshop for budding young artists!
L’événement Atelier, Les animaux fabuleux de Marc Chagall Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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