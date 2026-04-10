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Atelier les arnaques de la grande distribution Bourbonne-les-Bains

Atelier les arnaques de la grande distribution Bourbonne-les-Bains

Atelier les arnaques de la grande distribution Bourbonne-les-Bains vendredi 10 avril 2026.

Adresse : Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 10 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Tarif : 13 13 13 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Atelier les arnaques de la grande distribution

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-04-10 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31

Tout public
Animé par Arizona Oury, diététicienne   .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier les arnaques de la grande distribution Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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