Bourbonne-les-Bains

Atelier les arnaques de la grande distribution

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-04-10 2026-05-29 2026-06-26 2026-07-31

Tout public

Animé par Arizona Oury, diététicienne .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier les arnaques de la grande distribution Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par Antenne de Bourbonne-les-Bains