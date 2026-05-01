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Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains

Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains

Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains vendredi 22 mai 2026.

Adresse : SALLE DU CLOCHETON

Ville : 52400 Bourbonne-les-Bains

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Concert avec Un brin de nostalgie

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Tout public
Concert Un brin de nostalgie , Jean-Luc et Alain sont de retour avec un nouveau répertoire de chansons françaises et internationales
15h30. Au Clocheton   .

SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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