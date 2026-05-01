Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains
Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains vendredi 22 mai 2026.
Bourbonne-les-Bains
Concert avec Un brin de nostalgie
SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Tout public
Concert Un brin de nostalgie , Jean-Luc et Alain sont de retour avec un nouveau répertoire de chansons françaises et internationales
15h30. Au Clocheton .
SALLE DU CLOCHETON Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Concert avec Un brin de nostalgie Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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