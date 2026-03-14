BALADE HISTORIQUE ET GOURMANDE A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains
BALADE HISTORIQUE ET GOURMANDE A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains mercredi 15 avril 2026.
BALADE HISTORIQUE ET GOURMANDE A BOURBONNE LES BAINS
Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Bourbonne-les-Bains, unique station thermale de Haute-Marne . Visite suivie d’une dégustation vin et terroir .
RDV à 14H30 à l’Office de tourisme.
Réservation à l’Office de tourisme. .
Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement BALADE HISTORIQUE ET GOURMANDE A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par Antenne de Bourbonne-les-Bains