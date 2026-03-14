BALADE HISTORIQUE ET GOURMANDE A BOURBONNE LES BAINS

Place des Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Tout public

Bourbonne-les-Bains, unique station thermale de Haute-Marne . Visite suivie d’une dégustation vin et terroir .

RDV à 14H30 à l’Office de tourisme.

Réservation à l’Office de tourisme. .

Place des Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement BALADE HISTORIQUE ET GOURMANDE A BOURBONNE LES BAINS Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-11 par Antenne de Bourbonne-les-Bains