Atelier, Les fleurs de Takashi Murakami La Distylerie Luçon

Luçon

Atelier, Les fleurs de Takashi Murakami

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:30:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Un atelier créatif pour petits et grands !

Plongez dans l’univers pop et coloré de Takashi Murakami, puis créez vos propres fleurs éclatantes et souriantes !

Tout public, à partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

A creative workshop for young and old!

L’événement Atelier, Les fleurs de Takashi Murakami Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud