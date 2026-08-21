Atelier « Les mosaïques de la Méditerranée », Médiathèque André Malraux de Tourcoing, Tourcoing

Informations pratiques

Atelier « Les mosaïques de la Méditerranée » Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux de Tourcoing Nord

Entrée libre. Parents-enfants à partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Elles racontaient des scènes de la vie quotidienne, des paysages, des animaux ou encore des récits mythologiques.

À votre tour, laissez-vous inspirer par cet art millénaire et créez votre propre mosaïque en petits papiers, inspirée des couleurs et des symboles de la Méditerranée.

Animé par Marion Coisne, artiste plasticienne, cet atelier créatif est ouvert aux petits et aux grands, en solo ou en famille. Chacun repartira avec sa création, souvenir d’un voyage artistique au cœur de la Méditerranée.

Tout le programme des Nuits des bibliothèques à Tourcoing ici !

Médiathèque André Malraux de Tourcoing 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 03.59.63.42.50 [{« link »: « https://openagenda.com/fr/nuit-des-bibliotheques-tourcoing »}]

Depuis l’Antiquité, la Méditerranée inspire les artistes et les conteurs. Nées sur ses rivages il y a plus de 2 000 ans, les mosaïques ornaient les villas, les palais et les thermes.

© Marion Coisne