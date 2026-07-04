Informations pratiques

Vorey

Atelier les petites bêtes des rivières

Bords de Loire Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:30:00

fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :

2026-08-13

La rivière regorge de secrets. Viens découvrir celle à côté de chez toi !

En petit explorateur, avec loupe et épuisette, on apprendra à voir et reconnaître les petits êtres qui vivent sur l’eau et sous l’eau.

.

Bords de Loire Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The river is full of secrets. Come discover the one right near your home!

Like little explorers, armed with a magnifying glass and a dipper, we’ll learn to see and identify the tiny creatures that live on and under the water.

L’événement Atelier les petites bêtes des rivières Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay