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AGENDA · Vorey

Atelier les petites bêtes des rivières Vorey

jeudi 13 août 2026 · Vorey

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Bords de Loire
Ville
43800 Vorey
Département
Haute-Loire
Tarif

Vorey

Atelier les petites bêtes des rivières

Bords de Loire Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00

Date(s) :
2026-08-13

La rivière regorge de secrets. Viens découvrir celle à côté de chez toi !
En petit explorateur, avec loupe et épuisette, on apprendra à voir et reconnaître les petits êtres qui vivent sur l’eau et sous l’eau.
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Bords de Loire Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21  bibliotheque@vorey.fr

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English :

The river is full of secrets. Come discover the one right near your home!
Like little explorers, armed with a magnifying glass and a dipper, we’ll learn to see and identify the tiny creatures that live on and under the water.

L’événement Atelier les petites bêtes des rivières Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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