Vogue de Vorey Vorey
Vogue de Vorey Vorey vendredi 18 septembre 2026.
Vorey
Vogue de Vorey
Place des Moulettes et Place Henri Champagnac Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Venez participer à la traditionnelle vogue de Vorey nombreux manèges tout le week-end, retraite aux flambeaux et feux d’artifices le samedi.
.
Place des Moulettes et Place Henri Champagnac Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 40 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the traditional Vogue de Vorey, with rides all weekend, a torchlight procession and fireworks on Saturday.
L’événement Vogue de Vorey Vorey a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Vorey (Haute-Loire)
- Circuit d’Interprétation des Paysages de L’Emblavez Vorey Haute-Loire 1 mai 2026
- Brocante et vide-greniers des commerçants Vorey 8 mai 2026
- Saison culturelle Le mystère de Léon Plouhinec Rue Louis Jouvet Vorey 30 mai 2026
- Trail Trêfle Voreysien #3 Place des Moulettes Vorey 30 mai 2026
- Saison culturelle Blu Wulú, fanfare multiculturelle Rue Louis Jouvet Vorey 13 juin 2026