Vorey

Vogue de Vorey

Place des Moulettes et Place Henri Champagnac Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Venez participer à la traditionnelle vogue de Vorey nombreux manèges tout le week-end, retraite aux flambeaux et feux d’artifices le samedi.

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Place des Moulettes et Place Henri Champagnac Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 40 39

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English :

Come and take part in the traditional Vogue de Vorey, with rides all weekend, a torchlight procession and fireworks on Saturday.

L’événement Vogue de Vorey Vorey a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay