Spectacle en grandes pompes La coulée verte Vorey

Informations pratiques

Vorey

Spectacle en grandes pompes

La coulée verte Avenue du 19 mars 1962 Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Catrine est une drôle de manutentionnaire de l’entreprise En Grandes Pompes .

Au bout du rouleau, elle vous embarque dans une remise à niveau funéraire et une cérémonie cathartique collective sur mesure.

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La coulée verte Avenue du 19 mars 1962 Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73

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English :

Catrine is a quirky warehouse worker at the company En Grandes Pompes.

At the end of her rope, she takes you on a funeral-themed makeover and a tailor-made, collective cathartic ceremony.

L’événement Spectacle en grandes pompes Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay