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AGENDA · Vorey

Spectacle en grandes pompes La coulée verte Vorey

mardi 11 août 2026 · La coulée verte · Vorey

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La coulée verte
Adresse
Avenue du 19 mars 1962
Ville
43800 Vorey
Département
Haute-Loire
Tarif

Vorey

Spectacle en grandes pompes

La coulée verte Avenue du 19 mars 1962 Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Catrine est une drôle de manutentionnaire de l’entreprise En Grandes Pompes .
Au bout du rouleau, elle vous embarque dans une remise à niveau funéraire et une cérémonie cathartique collective sur mesure.
  .

La coulée verte Avenue du 19 mars 1962 Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73 

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English :

Catrine is a quirky warehouse worker at the company En Grandes Pompes.
At the end of her rope, she takes you on a funeral-themed makeover and a tailor-made, collective cathartic ceremony.

L’événement Spectacle en grandes pompes Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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