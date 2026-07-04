Spectacle en grandes pompes La coulée verte Vorey
mardi 11 août 2026 · La coulée verte · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Spectacle en grandes pompes
La coulée verte Avenue du 19 mars 1962 Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Catrine est une drôle de manutentionnaire de l’entreprise En Grandes Pompes .
Au bout du rouleau, elle vous embarque dans une remise à niveau funéraire et une cérémonie cathartique collective sur mesure.
.
La coulée verte Avenue du 19 mars 1962 Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Catrine is a quirky warehouse worker at the company En Grandes Pompes.
At the end of her rope, she takes you on a funeral-themed makeover and a tailor-made, collective cathartic ceremony.
L’événement Spectacle en grandes pompes Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Vorey (Haute-Loire)
- Fête Nationale à Vorey base canoë Vorey 13 juillet 2026
- Foire à la brocante et vide-greniers La coulée verte Vorey 14 juillet 2026
- Randonnée pédestre du comité de jumelage sous la halle Vorey 17 juillet 2026
- Concert-spectacle Block Party Vorey 28 juillet 2026
- Vogue de Vorey Vorey 18 septembre 2026