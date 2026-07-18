Informations pratiques

Vorey

Journée de la Banda Vorey’V

La coulée verte Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

La Banda Vorey’V vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle journée festive le long de la coulée verte, avec concours de pétanque, apéritif concert et soupe aux choux !

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La coulée verte Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 80 14 78

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English :

The Banda Vorey’V invites you to its traditional festive day along the coulée verte, with a pétanque competition, aperitif concert and cabbage soup!

L’événement Journée de la Banda Vorey’V Vorey a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay