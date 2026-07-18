Journée de la Banda Vorey’V Vorey
dimanche 2 août 2026 · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Journée de la Banda Vorey’V
La coulée verte Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La Banda Vorey’V vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle journée festive le long de la coulée verte, avec concours de pétanque, apéritif concert et soupe aux choux !
.
La coulée verte Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 80 14 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Banda Vorey’V invites you to its traditional festive day along the coulée verte, with a pétanque competition, aperitif concert and cabbage soup!
L’événement Journée de la Banda Vorey’V Vorey a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Vorey (Haute-Loire)
- Spectacle en grandes pompes La coulée verte Vorey 11 août 2026
- Atelier les petites bêtes des rivières Vorey 13 août 2026
- Vogue de Vorey Vorey 18 septembre 2026