Informations pratiques

Vorey

Vorey’ves d’été

Place des Moulettes Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

L’Embarcadère et la commune de Vorey vous invitent au rendez-vous de l’été, en plein air et gratuit, avec le spectacle Bakéké , et le concert Block Party .

Buvette et snack sur place dès 18h30.

Repli à l’embarcadère en cas de pluie.

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Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73

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English :

L’Embarcadère and the town of Vorey invite you to this free, open-air summer event, featuring the show “Bakéké” and the “Block Party” concert.

Refreshments and snacks will be available on site starting at 6:30 p.m.

The event will be moved to the Embarcadère in case of rain.

L’événement Vorey’ves d’été Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay