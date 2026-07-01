Vorey’ves d’été Vorey
mardi 28 juillet 2026 · Vorey
Informations pratiques
Vorey
Vorey’ves d’été
Place des Moulettes Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
L’Embarcadère et la commune de Vorey vous invitent au rendez-vous de l’été, en plein air et gratuit, avec le spectacle Bakéké , et le concert Block Party .
Buvette et snack sur place dès 18h30.
Repli à l’embarcadère en cas de pluie.
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Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 05 23 73
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English :
L’Embarcadère and the town of Vorey invite you to this free, open-air summer event, featuring the show “Bakéké” and the “Block Party” concert.
Refreshments and snacks will be available on site starting at 6:30 p.m.
The event will be moved to the Embarcadère in case of rain.
L’événement Vorey’ves d’été Vorey a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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