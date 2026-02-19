Randonnée pédestre du comité de jumelage sous la halle Vorey

Randonnée pédestre du comité de jumelage

sous la halle place des Moulettes Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le comité de jumelage vous donne rendez-vous sous la halle du marché à Vorey à 18h pour partager une randonnée pédestre familiale et un casse-croûte à l’arrivée.

.

sous la halle place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 41 12 jumelage.vorey@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The twinning committee invites you to join them in Vorey at 6pm, under the market hall, for a family hike and a snack on arrival.

L’événement Randonnée pédestre du comité de jumelage Vorey a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay