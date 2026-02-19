Randonnée pédestre du comité de jumelage sous la halle Vorey
Randonnée pédestre du comité de jumelage sous la halle Vorey vendredi 17 juillet 2026.
Randonnée pédestre du comité de jumelage
sous la halle place des Moulettes Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le comité de jumelage vous donne rendez-vous sous la halle du marché à Vorey à 18h pour partager une randonnée pédestre familiale et un casse-croûte à l’arrivée.
.
sous la halle place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 41 12 jumelage.vorey@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The twinning committee invites you to join them in Vorey at 6pm, under the market hall, for a family hike and a snack on arrival.
L’événement Randonnée pédestre du comité de jumelage Vorey a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay