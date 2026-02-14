Fête Nationale à Vorey base canoë Vorey

Fête Nationale à Vorey

base canoë Place des Moulettes Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet les pompiers de Vorey célébreront la Fête Nationale sur la Place des Moulettes, à la base canoë et à la salle polyvalente dès 14h, concours de pétanque, et en soirée feux d’artifices et bal gratuit.

.

base canoë Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 40 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On July 13, Vorey’s firefighters will be celebrating the Fête Nationale on the Place des Moulettes, at the canoe base and at the salle polyvalente: from 2pm, pétanque competition, and in the evening fireworks and free dance.

L’événement Fête Nationale à Vorey Vorey a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay