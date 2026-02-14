Fête Nationale à Vorey base canoë Vorey
Fête Nationale à Vorey base canoë Vorey lundi 13 juillet 2026.
Fête Nationale à Vorey
base canoë Place des Moulettes Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le 13 juillet les pompiers de Vorey célébreront la Fête Nationale sur la Place des Moulettes, à la base canoë et à la salle polyvalente dès 14h, concours de pétanque, et en soirée feux d’artifices et bal gratuit.
base canoë Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 40 39
English :
On July 13, Vorey’s firefighters will be celebrating the Fête Nationale on the Place des Moulettes, at the canoe base and at the salle polyvalente: from 2pm, pétanque competition, and in the evening fireworks and free dance.
