Soirée africaine Rue Louis Jouvet Vorey

Vorey

Soirée africaine

Rue Louis Jouvet Centre culturel l’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Embarquez pour une soirée au cœur de l’Afrique avec l’association de danse africaine Pesa Motema le samedi 13 juin au Centre culturel l’Embarcadère à Vorey.

.

Rue Louis Jouvet Centre culturel l’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 93 19 81 pesa.motema@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on an evening in the heart of Africa with the African dance association Pesa Motema on Saturday June 13 at the Centre culturel l’Embarcadère in Vorey.

L’événement Soirée africaine Vorey a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay