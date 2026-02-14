Trail Trêfle Voreysien #3 Place des Moulettes Vorey

Trail Trêfle Voreysien #3

Place des Moulettes Parking stade de foot et coulée verte Vorey Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 43 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le TTV c’est quoi ?

Un trail autour du village touristique de Vorey sur Arzon, mais surtout autour d’une journée conviviale, musicale et festive.

Venez participer à une course unique en Haute-Loire et découvrir nos sucs des bords de Loire.

43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes courir.en.emblavez@free.fr

English :

What is the TTV?

A trail around the tourist village of Vorey sur Arzon, but above all a day of music and festivities.

Come and take part in a race that’s unique in the Haute-Loire, and discover our sucs on the banks of the Loire.

