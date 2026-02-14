Trail Trêfle Voreysien #3 Place des Moulettes Vorey
Trail Trêfle Voreysien #3 Place des Moulettes Vorey samedi 30 mai 2026.
Trail Trêfle Voreysien #3
Place des Moulettes Parking stade de foot et coulée verte Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 43 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le TTV c’est quoi ?
Un trail autour du village touristique de Vorey sur Arzon, mais surtout autour d’une journée conviviale, musicale et festive.
Venez participer à une course unique en Haute-Loire et découvrir nos sucs des bords de Loire.
.
Place des Moulettes Parking stade de foot et coulée verte Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes courir.en.emblavez@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is the TTV?
A trail around the tourist village of Vorey sur Arzon, but above all a day of music and festivities.
Come and take part in a race that’s unique in the Haute-Loire, and discover our sucs on the banks of the Loire.
L’événement Trail Trêfle Voreysien #3 Vorey a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay