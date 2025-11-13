Saison culturelle Le mystère de Léon Plouhinec Rue Louis Jouvet Vorey
Saison culturelle Le mystère de Léon Plouhinec Rue Louis Jouvet Vorey vendredi 29 mai 2026.
Vorey
Saison culturelle Le mystère de Léon Plouhinec
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Par la Cie des Étourneaux. Théâtre d’objet musical. Plongée progressive dans un univers tendre et décalé, celui de la tête d’un vieux gardien de phare, qui confond sa vie et ses rêves, qui sublime ses souvenirs…
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
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English :
By Cie des Étourneaux. Musical object theater. A gradual plunge into the tender, offbeat world of an old lighthouse keeper, who confuses his life with his dreams, and sublimates his memories…
L’événement Saison culturelle Le mystère de Léon Plouhinec Vorey a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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