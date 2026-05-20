Fête de la pêche Vorey
Fête de la pêche Vorey dimanche 7 juin 2026.
Vorey
Fête de la pêche
Changeac Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’AAPPMA La Truite de l’Arzon invite les jeunes jusqu’à 18 ans à découvrir la pêche initiation pêche friture, coup carpe, float tube, bateau.
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Changeac Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 42 97 85
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English :
The AAPPMA La Truite de l’Arzon invites young people up to 18 years of age to discover fishing: introductory fishing for fry, carp, float tube and boat.
L’événement Fête de la pêche Vorey a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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