Vorey

Fête de la pêche

Changeac Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’AAPPMA La Truite de l’Arzon invite les jeunes jusqu’à 18 ans à découvrir la pêche initiation pêche friture, coup carpe, float tube, bateau.

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Changeac Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 42 97 85

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English :

The AAPPMA La Truite de l’Arzon invites young people up to 18 years of age to discover fishing: introductory fishing for fry, carp, float tube and boat.

L’événement Fête de la pêche Vorey a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay