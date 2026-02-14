Marché des Producteurs de Pays Vorey

Marché des Producteurs de Pays

Place des Moulettes Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 18:00:00

fin : 2026-08-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Découvrez et faites le plein de tous les bons produits du terroir auprès des producteurs de l’Emblavez et animé par différents acteurs du territoire (Musique, Chant, Spectacle…)

Tous les mercredis à partir de 18h, place des Moulettes.

.

Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover and fill up on all the good local produce from Emblavez producers, with entertainment by various local players (music, song, show…)

Every Wednesday from 6pm, Place des Moulettes.

