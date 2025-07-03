Foire à la brocante et vide-greniers La coulée verte Vorey

Vorey

Foire à la brocante et vide-greniers

La coulée verte Centre ville de Vorey Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La Coulée Verte située à quelques pas du centre ville accueille la Foire à la brocante et son Vide-Greniers.

Exposants professionnels qui viennent des 4 coins d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Vide-greniers réservé aux Particuliers.

.

La coulée verte Centre ville de Vorey Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 02 40 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Coulée Verte, located a few steps from the city center, hosts the Flea Market and its Garage Sale.

Professional exhibitors coming from the 4 corners of Auvergne-Rhône-Alpes.

Garage sale reserved for private individuals.

L’événement Foire à la brocante et vide-greniers Vorey a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay