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Foire à la brocante et vide-greniers La coulée verte Vorey

Foire à la brocante et vide-greniers La coulée verte Vorey mardi 14 juillet 2026.

Lieu : La coulée verte

Adresse : Centre ville de Vorey

Ville : 43800 Vorey

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Vorey

Foire à la brocante et vide-greniers

La coulée verte Centre ville de Vorey Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

La Coulée Verte située à quelques pas du centre ville accueille la Foire à la brocante et son Vide-Greniers.
Exposants professionnels qui viennent des 4 coins d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Vide-greniers réservé aux Particuliers.
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La coulée verte Centre ville de Vorey Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 02 40 61 

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English :

The Coulée Verte, located a few steps from the city center, hosts the Flea Market and its Garage Sale.
Professional exhibitors coming from the 4 corners of Auvergne-Rhône-Alpes.
Garage sale reserved for private individuals.

L’événement Foire à la brocante et vide-greniers Vorey a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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