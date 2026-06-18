Emblavez Gaming Day Avenue du 19 mars 1962 Vorey

Vorey

Emblavez Gaming Day

Avenue du 19 mars 1962 Ancienne usine CIV Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Après un troisième acte réussi à Rosières en 2025, ce quatrième opus verra un retour à Vorey, le samedi 4 juillet, dans l’ancienne usine CIV.

Cette année, le thème est le ciel et l’espace.

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Avenue du 19 mars 1962 Ancienne usine CIV Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 07 87 01 info@emblavezgamingday.fr

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English :

Following a successful third edition in Rosières in 2025, this fourth installment will mark a return to Vorey on Saturday, July 4, at the former CIV factory.

This year’s theme is the sky and space.

L’événement Emblavez Gaming Day Vorey a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay