Hall Art Expo Rue Louis Jouvet Vorey
Hall Art Expo Rue Louis Jouvet Vorey dimanche 12 juillet 2026.
Vorey
Hall Art Expo
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-12
Le centre culturel L’Embarcadère et l’Office de Tourisme de Vorey accueillent cette année encore l’Expo HALL ART !
Venez découvrir les œuvres d’artistes plasticiens, peintre sculpteur, céramiste, créatrice lumière…
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Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 29 58 66
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English :
The L’Embarcad%E8re Cultural Center and the Vorey Tourist Office are once again hosting the HALL ART Expo this year!
Come discover works by visual artists, including painters, sculptors, ceramicists, and lighting designers…
L’événement Hall Art Expo Vorey a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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